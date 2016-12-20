Около Сакраменто обнаружено уникальное природное явление

Профессор химии из колледжа Сьерра в Роклине, Калифорния, опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографии необычного «игольчатого льда», который вырос на земле рядом с его домом после заморозка до 20F (-7C) в воскресенье ночью.

У подножия гор Сьерры неподалеку от Сакраменто зафиксировано уникальное природное явление – из земли растут ледяные иголки.

«Вся земля покрыта им, – цитирует профессора SF Gate Майкл Брелл из Альты. – Это результат весьма интересного геохимического процесса».

«Почва насыщена влагой, и когда температура воздуха резко падает, как это произошло прошлой ночью, вода на поверхности замерзает и расширяется, что вытягивает из земли воду благодаря капиллярному эффекту. В результате образуются иглы изо льда».

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Брелл добавил: «Лед буквально растет из земли. Это так красиво! И по нему весьма странно ходить». (Профессор Брелл имеет в виду громкий хруст, издаваемый ледяными иглами, если на них наступить.)