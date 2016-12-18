На состоявшейся в пятницу пресс-конференции по итогам года президент Барак Обама в очередной раз противоречил сам себе по вопросу взаимоотношений с Россией, вновь высказав мнение о том, что Кремль способствовал избранию Дональда Трампа.

Фото: The White House

Хотя Обама и не сказал дословно, что Россия является маленькой и слабой сверхдержавой – что немедленно подняло бы вопрос о его вменяемости, – он явно продемонстрировал отсутствие логики и неопределенность своей позиции по статусу и роли России в мире.

С одной стороны, он неоднократно заявлял, в том числе и в ходе пресс-конференции в пятницу, что Россия – это слабая страна, которая не представляет особого интереса для всего остального мира.

«Россия не в состоянии изменить или существенно ослабить нас. Она меньше нас, она слабее нас, ее экономика не производит ничего важного для остальных кроме нефти, газа и оружия. Они не занимаются инновациями».

С другой стороны, не далее как месяц назад на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине он сказал нечто совершенно противоположное:

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«Россия – важная страна. Это военная сверхдержава. Она оказывает влияние на регион и на весь мир. И в наших интересах сотрудничать с Россией, чтобы решить серьезные мировые проблемы».

Так что же из двух, мистер президент?

Если соединить эти два высказывания, то получится следующее: Россия – небольшая и слабая сверхдержава, которая ничего не производит, но каким-то образом обладает мировым влиянием и даже способна изменить исход выборов в самой великой и могущественной стране на Земле.

Очевидно, что он запутался и говорит ерунду.

Обаме нужно определиться. Либо Россия – слабая и жалкая страна, в каковом случае у нее нет никакой возможности вмешиваться в выборы президента нации, которую сам Обама назвал исключительной и незаменимой. Либо же Россия на самом деле сверхдержава с миллионами сторонников по всему миру, способная влиять на события в масштабах всей планеты.

Если Обама будет настаивать на сценарии «Россия – слабая страна», то ему придется признать, что Соединенные Штаты – банановая республика, неспособная защитить свою собственную систему выборов от столь жалкой угрозы.

Если же он выберет тезис «Россия – сверхдержава», то ему придется смириться с тем фактом, что США больше не является мировым гегемоном, и к России следует подходить с уважением, как к равному партнеру.

Этот выбор нелегок, однако текущий план объединить обе позиции и фактически называть Россию «слабой сверхдержавой» настолько нелеп, что поднимает вопрос об интеллекте Обамы, добавляя сомнений к его и без того печальному президентскому наследию.

Сергей Гладыш, The Duran