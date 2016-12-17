Сухой и прохладный воздух, пришедший на смену шторму, вызвал на значительной части Калифорнии предупреждения о заморозках, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что с вечера субботы по утро воскресенья температура упадет ниже точки замерзания в долинах Сакраменто и Сан-Хоакин, а также от севера залива Сан-Франциско на юг вдоль Центрального побережья.

В некоторых местах возможны опасные для растений заморозки – падение температуры ниже 28F (-2C) продолжительностью от 3 до 5 часов.

Также заморозки ожидаются в отдельных районах пустыни Мохаве и внутренней части Южной Калифорнии. В крупных городах от Лос-Анджелеса до Сан-Диего погода будет в основном холодной и безоблачной, но температура останется выше точки замерзания.