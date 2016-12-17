65-я улица вновь открыта после обезвреживания самодельной бомбы, пишет The Sacramento Bee. Общественные заведения, расположенные на 65-й улице между Бродвеем и 4-й авеню, были времено закрыты полицией в качестве меры предосторожности.



Фото: Google Maps

Полиция Сакраменто вновь открыла участок 65-й улицы после обезвреживания самодельной бомбы, которая была обнаружена на месте автомобильной аварии.

Общественные заведения, расположенные на 65-й улице между Бродвеем и 4-й авеню, были времено закрыты полицией в качестве меры предосторожности, сообщил сержант Брайс Хайнлайн. После обезвреживания бомбы они вновь открылись.

Полиция обнаружила объект, выглядящий как самодельная бомба, прибыв на место автомобильной аварии в субботу в 13:15, сообщил Хайнлайн. Этот объект был среди предметов, выпавших из автомобиля, который столкнулся с другим автомобилем и скрылся с места происшествия.

Читайте также: Заморозки в Калифорнии распространились по всему штату

Второй водитель получил незначительные травмы и был доставлен в местный госпиталь, откуда был отпущен домой. Вскоре полиция сообщила, что сбежавший подозреваемый был задержан.